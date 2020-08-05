Как правильно выбрать СЕО специалиста

Я много лет работаю в СЕО и за это время посетил много собеседований. И практически все работодатели хотели получить от меня ответ – насколько я хорош как СЕО-специалист.

Так вот, чтобы не объяснять это заново каждый раз, я попытаюсь здесь рассказать о том, как можно определить, насколько хорош тот или иной специалист в СЕО. Сразу уточню – это мое личное мнение, и оно может отличаться от мнений других специалистов.

1. Как отличить хорошего сеошника от плохого?

Ответ очень прост – никак. На основе собеседования вы не сможете определить, хороший перед вами специалист по СЕО или нет. Потому что все, что он вам скажет – это только слова, а оценить работу специалиста можно только сделанной работе. Чаще всего бывает даже наоборот – тот, кто хуже умеет себя рекламировать, обычно является более лучшим специалистом.

Но это не значит, что проводить собеседование бессмысленно. А вот чему действительно надо уделить особое внимание при выборе специалиста по СЕО, читайте далее.

2. Нужна ли сеошнику стратегия?

Это самый важный вопрос. Так как СЕО не делается за один день, то хорошее СЕО – это прежде всего хорошая стратегия. Сеошник может не знать, каких результатов достигнет проект через 6 месяцев или через 1 год, но у него должен быть ответ на вопрос, чего он планирует добиться своей работой через 6 месяцев, через 1 год, через 10 лет (в зависимости от стратегии).

И результат своей стратегии специалист по СЕО должен предоставить по истечении заданного срока. То есть наглядно показать то, что ему удалось сделать. И даже если результат намного ниже, чем планировался, стратегия была выбрана правильно. Неправильная стратегия – это полное отсутствие результата, или даже минусовой результат (да, такое тоже бывает – плохое СЕО может испортить сайт, и нередко исправить сделанное сложнее, чем начать все заново).

3. Насколько важны для СЕО ссылки?

Многие работодатели считают, что СЕО – это ссылки. Но это не так. Ссылки – это всего лишь один из инструментов, но хороший специалист не может работать только одним инструментом, если хочет достичь высоких результатов.

И еще – измерять СЕО количеством ссылок неправильно. 1 хорошая ссылка может оказаться важнее 100 плохих, а оценить качество ссылок можно только по результатам выбранной стратегии. Если работодатель оценивает СЕО по количеству ссылок – то это очень плохая стратегия. Никому не нужны ссылки сами по себе, важно то, как они работают.

4. Что входит в обязанности сеошника?

Работа специалиста по СЕО – это прежде всего привлечение посетителей на сайт. Причем не просто посетителей, а таких, которые нужны, исходя из деятельности компании. То есть, если компания продает велосипеды, им нужны посетители, которые хотят купить велосипед. Но как отличить нужных посетителей от всех других? Очень просто – они сами об этом скажут. Если они искали в поиске «купить велосипед» и пришли на ваш сайт, значит, вы взяли хорошего специалиста по СЕО.

Однако если посетитель не купил ваш велосипед – это уже проблема компании, а не результат работы СЕО-специалиста. Так как причин отказа может быть много (слишком высокая цена, некачественный товар, неудобная навигация, сложность оформления покупки и многое другое). Помните, в Интернете у вас много конкурентов и все они находятся рядом – на одной странице в поиске.

Это еще не все, что нужно учесть при выборе СЕО специалиста, но именно эти вопросы чаще всего задаются, причем работодатели сами не могут правильно ответить на эти вопросы. И поэтому нередко нанимают не тех специалистов и получают не те результаты. И после этого ошибочно полагают, что СЕО – это обман.

Но это не так. Хорошее СЕО также нужно сайту, как и все остальное. Если конечно, вы хотите, чтобы ваш сайт действительно работал.