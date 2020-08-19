Как подобрать ключевые слова для статьи или текста

Тема правильного подбора ключевых слов слишком сложна, чтобы можно было ее раскрыть в одном материале.





Однако ключевые слова – очень важная составляющая вашего контента при ранжировании в поисковых системах. Тут сразу же хотелось бы уточнить: не стоит думать, будто ключевые слова смогут заменить хороший контент. Скорее наоборот – если у вас будет хороший контент, то он может быть высоко оценен даже при неправильной работе с ключевыми словами.









Вернемся к теме. Допустим у вас есть полезный и уникальный контент (статья или текст), который вы хотели бы донести до людей. И чтобы максимально точно ориентировать ваш контент на нужную аудиторию, следует правильно определить для него ключевые слова.





1. Выбор правильного заголовка (исходя из ключевых слов). Первое, что видит пользователь на странице поиска – это заголовок вашей статьи. И, по идее, правильный заголовок должен максимально точно отразить, насколько содержание статьи отвечает запросу пользователя.





Итак, вам нужна информация по подбору слов для статьи. Вбиваем в поиске «Как подобрать ключевые слова» и получаем список страниц, где представлены материалы на интересующий вас вопрос. Вот несколько примеров заголовков:

а) Как подобрать ключевые слова для сайта

б) Как подобрать ключевые слова для контекстной рекламы

в) Подбираем ключевые слова для статьи

г) Ключевые слова: составление семантического ядра

д) Ключевые слова – что это такое?

е) Как подбираются ключевые слова





В итоге получается, что уже на уровне заголовков я, как пользователь, какие-то страницы исключил, а какие-то предпочел всем остальным. При этом все эти страницы выдаются по одному и тому же запросу. И вполне вероятно, что другой пользователь мог искать совсем другие материалы, вбивая в поиск такой же запрос.





Понятно теперь, почему так важно правильно составлять заголовок, используя нужные ключевые слова? Следовательно, в идеале в заголовке нужно использовать все ключевые слова, раскрывающие содержание вашего контента.



2. Правильный выбор ключевых слов. Очень многое зависит и от правильного выбора ключевых слов. Ведь в зависимости от совокупности ключевых слов смысл вашей статьи или текста может кардинально меняться.





Возьмем, например, две фразы: «правильный выбор ключевых слов» и «выбор правильных ключевых слов». При одном и том же наборе слов смысл каждой фразы совсем иной. В первом случае важнее выбор, во-втором – ключевые слова.









Дополнение. Кстати, ключевые слова в дальнейшем могут помочь в формировании Очень важно, чтобы пользователь получил нужный ему результат. Неверный выбор ключевых слов придет к повышению процента отказов, что отрицательно скажется на ранжировании в поиске вашего текста или статьи. Постарайтесь, чтобы ключевые слова максимально соответствовали вашему контенту. Пусть даже вам придется использовать для этого больше ключевых слов.. Кстати, ключевые слова в дальнейшем могут помочь в формировании внутренней перелинковки ваших статей. И именно по ключевым словам вы сможете более точно сформировать семантическое ядро или матрицу контента для вашего сайта. Также ключевые слова значительно упростят вам работу над вашим проектом, а пользователям при помощи ключевых слов будет легче ориентироваться на вашем сайте.





3. Проверяйте свои ключевые слова. Если вы только начинаете работать с ключевыми словами или не всегда точно понимаете, какие ключевые слова выбрать для вашего контента, то проверяйте их. Сделать это достаточно просто – нужно вбить их в поиске и посмотреть, какие страницы вам выдаст поисковая система.





Поисковые системы постоянно совершенствуются. И немалую долю в этом составляет поведение пользователей. Именно мы, обыкновенные пользователи, зачастую формируем выдачу поисковых систем – тем, что выбираем те или иные страницы, которые нам выдает поиск в ответ на наши запросы. В формировании выдачи не все так просто, но по большей части она вполне соответствует запросам.





И хотя работа над ошибками проводится постоянно, все же иногда эти ошибки могут формировать выдачу. Например, одна из самых главных устраненных ошибок, с которой сталкивались поисковые системы несколько лет назад – это проблема переключения языков. И если вы сейчас будете вбивать запрос на русском, тогда как раскладка клавиатуры у вас на английском, поисковые системы сами определят вашу ошибку и исправят ее.





Однако есть и более сложные ошибки. Например, одно и то же слово может иметь несколько смыслов. Или, например, когда люди, вбивая один и тот же запрос, ищут разную информацию (что мы могли видеть в примере с заголовками).





Также люди нередко могут использовать одни слова, но подразумевать совсем другое. Например, существовала проблема с поиском кинофильмов, которая также уже устранена поисковыми системами. Нередко пользователи искали фильмы, не зная конкретного названия. И вбивали запросы по типу: «Фильм, где Арнольд Шварценеггер убегает от охотника», подразумевая известную кинокартину «Бегущий человек» (хотя это мог быть и фильм «Хищник»).





Ко всему прочему, нередко автор статьи, создавая материал, представляет его совсем иначе, нежели пользователь. И поэтому его подбор ключевых слов может не отвечать тому смыслу, который вкладывает в такой же ключевой запрос пользователь. Например, возьмем запрос «Как правильно собрать стол». Автор статьи уделяет особое внимание тому, что при правильной сборке мебель будет дольше служить, тогда как пользователь может просто искать инструкцию по сбору только что купленного стола.





Угадать запросы пользователя бывает очень сложно. Тем более сложно определить все запросы, по которым пользователи могут искать вашу статью или текст. Поэтому важно точно определить ключевые слова, точно характеризующие ваш контент. Но тем интереснее научиться правильно подбирать ключевые слова, которые помогут пользователю найти именно ваш материал среди великого множества других.

Что вы выберете? Варианты б) и г) можно исключить сразу, так как это совсем другая информация. Вариант а) я бы тоже исключил, так как у нас одна статья, а не целый сайт. Наиболее подходящие варианты в), д) и е). Но скорее всего д) – это обзорная статья про ключевые слова вообще, а с вариантом е) не очень понятно, хотя есть вероятность, что там есть нужная нам информация.